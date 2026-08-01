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        Yusufeli'de Salikvan Yayla Festivali yapıldı

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde Salikvan Yayla Festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 20:28 Güncelleme:
        Yusufeli'de Salikvan Yayla Festivali yapıldı

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde Salikvan Yayla Festivali gerçekleştirildi.


        Salikvan Derneği ve Kaçkarören Derneğinin organizasyonunda gerçekleştirilen festivalde, boğa güreşleri ve sportif oyunlar yapıldı.

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, yaptığı açıklamada, festivalin uzun yıllar sonra düzenlendiğini belirterek, "Yaklaşık 3 bin rakımda çevre ilçeler ve farklı illerden gelen vatandaşlarımızla bir aradayız. Yoğun bir kalabalık ve yoğun bir güzellik var. Bu festival önümüzdeki yıllarda daha coşkulu olacak. Çünkü altyapısı yeni oluşmaya başladı." diye konuştu.

        Çelik, Artvin'in en iyi arenasının yaylada bulunduğuna değinerek, "Bütün yaylalarımızın yollarının ıslahıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Turizm açısından buralar çok önemli. Artvin, turizmde keşfedilmemiş bakir bir yerdir." dedi.

        Yarın sona erecek festivalde tulum eşliğinde yayla eğlenceleri ve konserler düzenlenecek.

        Festival kapsamında bölgenin kültürel mirasının yaşatılması ve yayla turizminin canlandırılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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