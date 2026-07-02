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        Apollon Tapınağı, ziyaretçilerini akşam serinliğinde tarihi yolculuğa çıkarıyor

        FERDİ UZUN - Aydın'ın Didim ilçesindeki yaklaşık 2 bin 500 yıllık Apollon Tapınağı, gece müzeciliği kapsamında yapılan ışıklandırmayla ziyaretçilerine tarihi ve mitolojik atmosferi akşam saatlerinde deneyimleme imkanı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Apollon Tapınağı, ziyaretçilerini akşam serinliğinde tarihi yolculuğa çıkarıyor

        FERDİ UZUN - Aydın'ın Didim ilçesindeki yaklaşık 2 bin 500 yıllık Apollon Tapınağı, gece müzeciliği kapsamında yapılan ışıklandırmayla ziyaretçilerine tarihi ve mitolojik atmosferi akşam saatlerinde deneyimleme imkanı sunuyor.

        Antik dönemin "kehanet merkezi" olarak öne çıkan, İyon tarzında yapılmış dünyanın üçüncü büyük tapınağı olarak bilinen Apollon Tapınağı, Hisar Mahallesi'nde yerleşim yerlerinin içinde kalıyor.

        Alanda 1905'ten itibaren Alman arkeologlar tarafından devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları, 2024'ten bu yana Milet Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülüyor.

        - 19.00-21.00 arasında da ziyaret edilebiliyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi kapsamında geçen yıl "gece müzeciliği"ne adım atan tapınak, 1 Haziran-1 Ekim döneminde saat 19.00-21.00 saatleri arasında da ziyaret edilebiliyor.

        Özellikle yaz döneminde yüksek sıcaklık nedeniyle gündüz plajları tercih eden turistler, uygulama sayesinde buradaki tarihi ve mitolojik atmosferi akşamın serin saatlerinde deneyimleme imkanı buluyor.

        İyon tarzında yapılmış dünyanın üçüncü büyük tapınağını gezmek isteyenler, halkın ibadet amacıyla kullandığı "naos" adı verilen iç avlu dahil toplam 112 sütunun olduğu alanı ve 17,5 metre yükseklikteki "kutsal" avluyu ışıklar içinde izleyebiliyor.

        Gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar Medusa tarafından korunduğuna inanılan tapınakta Medusa heykelleri de görülebiliyor.

        Yunan mitolojisinde müziğin, sanatın, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı, kehanet yapan, bilici tanrı olarak kabul edilen Apollon'a adanan kutsal alana gelenler, tapınağın korunmuş görkemli mimarisi ve mitolojik hikayesine akşam saatlerinde de tanıklık ediyor.

        - "Gece müzeciliği ziyaretçi sayısı ve popülerliği artırdı"

        Milet Müzesi Müdür Vekili Arife Aslan, AA muhabirine, tapınağın milattan önce 7. yüzyılda inşa edildiğini belirtti.

        Tapınağın bir kehanet merkezi olduğunu vurgulayan Aslan, "Yunanistan'daki Delphi Tapınağı sonrasında dünyada kendi dönemi içerisindeki en meşhur kehanet tapınağı. Bu açıdan da hem krallıklardan destek alıyor hem de çok fazla ziyaretçisi oluyor. Bu da tapınağın hem ününün hem de namının yüzyıllar boyunca yürümesinin ana sebeplerinden bir tanesi." dedi.

        Gece müzeciliği uygulaması sayesinde ziyaretçilerin bu hikayelere gündüz olduğu gibi gece de tanıklık edebildiğini aktaran Aslan, uygulamanın önemine değindi.

        Arife Aslan, Didim'in önemli bir kültür kenti olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Gündüz ziyaretçilerimiz konusunda zaten Aydın ili içerisindeki en yüksek noktalardan bir tanesi burası. Geçtiğimiz sene biz bu süreci başlattık. Gece müzeciliği ziyaretçi sayımızı artırdığı gibi popülerliğimizi de artırdı. Çünkü öğlen sıcağında gezmektense gece çok daha efektif bir şekilde aydınlatmayla birlikte başka bir etki altında alanı gezebilirsiniz. Gecenin bir gizemi var. O gecenin gizemiyle birlikte burada gezebilmek gerçekten bir lüks. Bununla birlikte biraz ürkütücü görünen Medusa'nın yılan saçları da tabii ki daha etkileyici ve çarpıcı hale geliyor. Ziyaretçilerin odak noktalarından bir tanesi de gerçekten bu Medusa kabartmaları. Bu kabartmaların etkisi gündüze kıyasla gece çok daha başka diyebilirim."

        - Ziyaretçiler memnun

        Ziyaretçilerden Deniz Gülmez ise İstanbul'da konservatuar öğrencisi olduğunu, buradaki mistik havayı hissedince enstrüman çaldığını ve çok etkilendiğini söyledi.

        Sedat Aydın ise daha önce gündüz geldiği tapınağı gece de gezme fırsatı bulduğunu belirterek, "Gündüzden çok daha güzel olmuş. Herkesin gelip gezmesini tavsiye ederim. Yani çok farklı bir ambiyans. Ben ikinci kez gelmeme rağmen bu güzelliğin gece bu kadar farklı olabileceğini düşünmemiştim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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