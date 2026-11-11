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        Aydın Büyükşehir'in ulaşım yatırımları sürüyor

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çalışmalarıyla Aydın'ın tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yatırım, proje ve hizmetler devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Aydın Büyükşehir'in ulaşım yatırımları sürüyor

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun çalışmalarıyla Aydın'ın tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yatırım, proje ve hizmetler devam ediyor.

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Aydın’ın tüm ilçelerinde, onlarca farklı noktada yürütülen çalışmalarla kentin ulaşım altyapısı güçleniyor.

        Çalışmalar güncel olarak; Bozdoğan ilçesinde Mimar Sinan Caddesi’nde, Hışımlar ve Pınarlı Mahallelerinde, Çine ilçesinde Kuvayi Milliye ve Şehler Caddeleri ile Soğukoluk, Kirazderesi ve Bedirler Mahallelerinde, Efeler ilçesinde Kemer Mezarlığı’nda, Tabakhane Köprüsü’nde, A1 kanal yolunda, Albay Şefik Caddesi’nde, Batı Çevre, Adnan Menderes, Ali İhsan Paşa, Yörük Ali Efe, Efekent ve Celal Bayar Bulvarlarında, İncirliova ilçesinde İkizdere Mahallesi’nde, Karacasu ilçesinde Karabağlar ve Ataeymir Mahallelerinde, Köşk ilçesinde Sarıçam Mahallesi’nde, Kuşadası ilçesinde 1380. ve Atatürk Caddeleri ile Yaylaköy Mahallesi’nde, Kuyucak ilçesinde Yeşildere ve Kayran Mahallelerinde, Nazilli ilçesinde Ordu Caddesi’nde, Şehit Murat Ultay Bulvarı’nda, Aşağıyakacık, Derebaşı, Ovacık ve Doğandere Mahallelerinde, Söke ilçesinde Halil Öcal ve Aydın Caddelerinde, Doğanbey ile Özbaşı Mahallelerinde, Sultanhisar ilçesinde Atça, Malgaçmustafa, Malgaçemir, Demirhan ve Kabaca Mahallelerinde, Yenipazar ilçesinde Direcik Mahallesi’nde eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor.

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        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Aydınımızın dört bir yanında ulaşım yatırımlarımızı sürdürüyor, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyor, projelerimizi kentimize kazandırıyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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