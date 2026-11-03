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        Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 37 zanlı adliyede

        Aydın merkezli 14 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 37 kişi adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 37 zanlı adliyede

        Aydın merkezli 14 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 37 kişi adliyeye sevk edildi.

        Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Diğer 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        - Operasyon

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenen 40 zanlıya ait hesaplarda 3 milyar 484 milyon liralık para girişi ve çıkışı tespit edilmiş, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 Kasım'da Aydın merkezli Adana, Niğde, Antalya, Diyarbakır, Osmaniye, Sakarya, Kocaeli, Çorum, Kayseri, Ankara, Mersin, Bursa ve Balıkesir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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