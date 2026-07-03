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        Aydın Valisi Varol, haziran ayı asayiş ve güvenlik verilerini açıkladı

        Aydın Valisi Osman Varol, haziran ayında kentte meydana gelen asayiş ve güvenlik olaylarına ilişkin basın bilgilendirme toplantısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Aydın Valisi Varol, haziran ayı asayiş ve güvenlik verilerini açıkladı

        Aydın Valisi Osman Varol, haziran ayında kentte meydana gelen asayiş ve güvenlik olaylarına ilişkin basın bilgilendirme toplantısı yaptı.

        "Aylık asayiş ve güvenlik toplantısı" kapsamında Valilikte basın toplantısı düzenleyen Varol, geçen ay, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde 2 bin 528 uygulama yapıldığını söyledi.

        Aynı dönemde aranan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma kapsamında 1325 kişinin yakalandığnı belirten Varol, adreslerdeki aramada 1133 mermi, 108 tüfek, 31 tabanca, 42 kesici alet, 18 kurusıkı tabanca, 274 gram bonzai, 9 bin 462 uyuşturucu hap, 8 bin 859 gram esrar, 3 bin 651 gram skunk, 65 gram kokain, 455 kök kenevir, 114 uyuşturucu kullanma aparatı, 434 bin 270 makaron,1040 paket kaçak sigara ve 279 kaçak elektronik sigara ele geçirildiğini bildirdi.

        Varol, il genelinde meydana gelen 4 bin 667 asayiş olayının 4 bin 448'inin aydınlatıldığına dikkati çekti.

        Aydın'da 2 faili meçhul cinayetin de aydınlatıldığı bilgisini paylaşan Varol, terör, narkotik ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.


        - Düzensiz göç ve trafik denetimi

        Jandarmanın yaptığı yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonlarına da değinen Varol, düzensiz göçle mücadele konusunda da bilgi paylaştı.

        Varol, 174 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için Geri Gönderme Merkezine sevk edildiğini belirterek, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 66 şahıs tutuklanmış, 28 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." diye konuştu.

        Trafik ekiplerinin ise 281 bin 831 aracı kontrol ettiğini ifade eden Varol, 37 bin 401 sürücüye işlem yapıldığını, 1498 aracın da trafikten men edildiğini anlattı.

        Vali Varol, orman yangınlarına karşı da gerekli tedbirlerin alındığına işaret ederek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün de 13 turizm tesisi denetlediğini sözlerine ekledi.

        Toplantıda, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Necip Çarıkçıoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile Sahil Güvenlik Orta Ege Grup Komutanı Yarbay Engin Anar da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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