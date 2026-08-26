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        Aydın'da 1 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 19:14 Güncelleme:
        Aydın'da 1 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Aydın-Denizli kara yolu Otogar Kavşağı'nda dönüş yapan F.T. idaresindeki 09 AKP 204 plakalı motosikletle H.A. yönetimindeki 09 PY 007 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Hafif ticari araç sürücüsü ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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        Kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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