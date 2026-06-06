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        Aydın'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı yakalandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının şüphelisi operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 12:16 Güncelleme:
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        Aydın'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı yakalandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının şüphelisi operasyonla yakalandı.

        Söke Cumhuriyet Başsavcılığının, otomobil sürücüsü Ercan Z. (31) ve yanındaki Nurgül A'nın (25) silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında cinayet zanlısı E.A'nın Kuşadası ilçesindeki Davutlar Mahallesi'nde bir bağ evinde olduğu tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyona özel harekat ekipleri de destek verdi.

        Operasyon, havadan da insansız hava aracı (İHA) ile takip edildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        E.A'nın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu öğrenildi.

        - Olay

        Kapalı Pazaryeri'nde 30 Mayıs'ta park halindeki 26 AKR 342 plakalı otomobile tabancayla ateş açılmış, sürücü Ercan Z. ile yanındaki Nurgül A. hayatını kaybetmişti.

        Soruşturma kapsamında cinayeti işlediği öne sürülen Nurgül A'nın eşi E.A'nın kardeşi B.A. (17) ile M.M. (17) gözaltına alındıktan sonra 2 Haziran'da tutuklanmıştı.

        Ayrıca zanlının 3 kuzeni de 4 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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