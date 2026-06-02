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        Aydın'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin, cinayeti işlediği öne sürülen zanlının 3 kuzeni gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 12:43 Güncelleme:
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        Aydın'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin, cinayeti işlediği öne sürülen zanlının 3 kuzeni gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığının, otomobil sürücüsü Ercan Z. (31) ve yanındaki Nurgül A'nın (25) silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturması sürüyor.

        Soruşturma kapsamında cinayeti işlediği öne sürülen Nurgül A'nın eşi E.A'nın kuzenleri İ.A, Y.A. ile Ö.A. gözaltına alındı.

        Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifadeleri sürüyor.

        Öte yandan cinayeti işlediği öne sürülen E.A'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        - Olay

        Söke Kapalı Pazaryeri'nde 30 Mayıs'ta park halindeki 26 AKR 342 plakalı otomobile tabancayla ateş açılmış, sürücü Ercan Z. ile yanındaki Nurgül A. hayatını kaybetmişti.

        Soruşturma kapsamında cinayeti işlediği öne sürülen Nurgül A'nın eşi E.A'nın kardeşi B.A. (17) ile M.M. (17) gözaltına alındıktan sonra 2 Haziran'da tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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