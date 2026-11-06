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        Aydın'da 23 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü şüphesiyle 2 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında 24 yaşındaki Elife Doğrul'un kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Aydın'da 23 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü şüphesiyle 2 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında 24 yaşındaki Elife Doğrul'un kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Söke İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.M, eşi M.M, ağabeyi T.M. ile Ö.K, M.B, U.K. ve S.G. adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden M.M. ve ağabeyi T.M. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, Doğrul'un 23 yıl önce kaybolmasına ilişkin kızı Hülya Yıldız'ın yeniden müracaatta bulunması üzerine çalışma başlatmış, kadının öldürülmüş olabileceği şüphesiyle 6 Kasım'da 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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