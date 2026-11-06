Aydın'da 23 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü şüphesiyle 2 kişi tutuklandı
Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında 24 yaşındaki Elife Doğrul'un kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında 24 yaşındaki Elife Doğrul'un kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.M, eşi M.M, ağabeyi T.M. ile Ö.K, M.B, U.K. ve S.G. adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.M. ve ağabeyi T.M. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olay
Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, Doğrul'un 23 yıl önce kaybolmasına ilişkin kızı Hülya Yıldız'ın yeniden müracaatta bulunması üzerine çalışma başlatmış, kadının öldürülmüş olabileceği şüphesiyle 6 Kasım'da 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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