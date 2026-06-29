Aydın'da AK Parti'ye katılan 391 muhtar ile 619 azaya rozetleri takıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Türkiye'yi terör prangasından kurtaracaklarını belirterek, "Türkiye yoluna daha emin adımlarla 86 milyonun bir araya gelmesiyle devam edecektir. O zaman Türkiye'yi kimseye engelleyemez, kimse tutamaz." dedi.



AK Parti Aydın İl Başkanlığınca bir düğün salonunda "Muhtarlar ve azalar üye katılım töreni" düzenlendi.



Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Sapanca'da partisinin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapıldığını, orada "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna daha fazla nasıl hizmet edeceklerinin çalışmasını yaptıklarını söyledi.



İşlerinin kavga ve gürültü olmadığını belirten Ala, Türkiye'nin güçlü bir iradeye ihtiyacının olduğunu, komşu ülkelerin karıştığı bir dönemde iç tartışmalarla vakit geçiremeyeceklerini ifade etti.



Ala, Cumhur İttifakı olarak Terörsüz Türkiye projesini uygulamaya çalıştıklarını anlatarak, şöyle konuştu:



"Çünkü biliyoruz ki bir terör örgütü varsa onu kullanmaya çalışacak hazır onlarca istihbarat örgütü, başka devletler var. Kendi sorunumuzu biz çözeceğiz. Biz başkasının bu sorunları kullanmasına da fırsat vermeyiz. Onlardan bir yardım da dilenmeyiz. Bu anlayışla yola çıktık. İnşallah Türkiye'yi bu terör prangasından da kurtaracağız. Türkiye yoluna daha emin adımlarla 86 milyonun bir araya gelmesiyle devam edecektir. O zaman Türkiye'yi kimseye engelleyemez, kimse tutamaz. Gün birbirine düşme günü değildir. Onun için gün bir arada, bölgenin, ülkenin meselelerine sorunlarına vaziyet etme günüdür. Onları çözme günüdür."



Muhalefet partisinin de Türkiye'nin sorunlarıyla uğraşması gerektiğini belirten Ala, ülkenin topyekün barışa, huzura ve dayanışmaya ihtiyacı olduğunu, hiç kimsenin kendi derdiyle, sıkıntılarıyla uğraşmasından memnun olmadıklarını söyledi.



- "Ayrışmanın partisi değiliz"



AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da millete hizmet etme anlayışında olduklarını kaydetti.



Ayrışmanın, bölüşmenin partisi olmadıklarını belirten İnan, şöyle devam etti:



"Koltuk kavgalarının partisi hiçbir zaman ama hiçbir zaman olmadık. Onların kim olduğunu sizler çok ama çok iyi biliyorsunuz. O nedenle buraya bir ay önce geldiğimizde söylemiştik, biz Özlem Çerçioğlu başkanımızın parti olarak yanındayız, arkasındayız. İlk gün partimiz kurulurken kim o temele tuğlayı koyup da aynı heyecanı yaşıyorsa, ilk rozeti taktığında aynı heyecanı taşıyorsa, son rozeti takan partilimizde de aynı birlik vardır. Aynı heyecan vardır."



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Daha adil bir dünya mümkündür ve dünya beşten büyüktür" diyen, dünya çapında en büyük devrimci parti olduklarını belirtti.



Demir, partisinin her zaman "ülke ve millet" diyen, halkın geleceğini her şeyin önünde tutanların partisi olduğunu belirterek, "AK Parti yasaklarla, yolsuzluklarla, yoksulluklarla mücadele eden, bizzat milletin kurduğu partidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Ağustos'ta dile getirdiği gibi 'bu partiyi millet kurdu. Biz ancak tabelasını astık.' diyenlerin partisidir." ifadelerini kullandı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu da 391 muhtar ile 619 azanın partiye katıldığını kaydederek, kentin her köşesine, gece gündüz demeden hizmet götürmeye devam edeceklerini ifade etti.



AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem de konuşma yaptı.



Konuşmanın ardından AK Parti'ye üye olanlara rozetleri takıldı.



Programa, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen de katıldı.

