Aydın'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



M.K. idaresindeki 09 AOS 564 plakalı beton mikseri, Süleyman Demirel Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Ata Bayram Kaş'a (44) çarptı. Kaza anında beton mikserine çarpmamak için manevra yapan C.B. yönetimindeki 48 NS 939 plakalı otomobil de M.K. idaresindeki 35 CHL 457 plakalı motosiklete çarptı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan Kaş ile motosiklet sürücüsü, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bayram Kaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralının tedavisi sürüyor.



Beton mikserinin sürücüsü gözaltına alındı.

