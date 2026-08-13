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        Aydın'da bir kişinin silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde önceki gün bir kişinin iş yerinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 22:02 Güncelleme:
        Aydın'da bir kişinin silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde önceki gün bir kişinin iş yerinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.

        Adnan Menderes Bulvarı'nda Ramazan Kurt'un iş yerinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin aranan A.K. gözaltına alındı.

        Dün de 3 kişinin teslim olmasının ardından yakalananların sayısı 4'e yükseldi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, Y.K, E.K. ve A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Kurt ve şüpheliler arasında alacak meselesinden dolayı husumet bulunduğu öğrenildi.

        - Olay

        Adnan Menderes Bulvarı'nda 12 Ağustos'ta telefon malzemeleri satışı yapan Ramazan Kurt, iş yerinde silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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