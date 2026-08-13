Aydın'da bir kişinin silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde önceki gün bir kişinin iş yerinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde önceki gün bir kişinin iş yerinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.
Adnan Menderes Bulvarı'nda Ramazan Kurt'un iş yerinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin aranan A.K. gözaltına alındı.
Dün de 3 kişinin teslim olmasının ardından yakalananların sayısı 4'e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, Y.K, E.K. ve A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kurt ve şüpheliler arasında alacak meselesinden dolayı husumet bulunduğu öğrenildi.
- Olay
Adnan Menderes Bulvarı'nda 12 Ağustos'ta telefon malzemeleri satışı yapan Ramazan Kurt, iş yerinde silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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