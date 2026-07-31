Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.



Cumhuriyet Mahallesi Kalender Mustafa Sokak'ta M.Y. (38) ile Sergen Güler (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, Güler'i karnından bıçakladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





Gözaltına alınan M.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.







