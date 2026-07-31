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        Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 22:19 Güncelleme:
        Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet Mahallesi Kalender Mustafa Sokak'ta M.Y. (38) ile Sergen Güler (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, Güler'i karnından bıçakladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


        Gözaltına alınan M.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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