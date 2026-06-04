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        Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 21:47 Güncelleme:
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        Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı.

        Osman Yozgatlı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada bir polis memuru bıçakla, 4 kişi ise darp sonucu yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

        Ekipler, kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Elinden yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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