Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da cinayet iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

        Aydın'da cinayet iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 27 yaşındaki Abdulkadir Ataş'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 21:30 Güncelleme:
        Aydın'da cinayet iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 27 yaşındaki Abdulkadir Ataş'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İlçede dün Camikebir Mahallesi'nde Abdulkadir Ataş'ın silahla öldürülmesi olayını araştıran Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayda kullanılan silahı parçalanmış halde Ege Mahallesi yakınlarında yol kenarında buldu.

        Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın şüphelileri A. A. ile A. K'yi, İzmir Otogarı'nda şehir dışına çıkmak üzereyken yakaladı.

        Polis, olaya karıştıkları belirlenen M.D, M.E.B, F.B, D.İ. ve A. C'yi Kuşadası'nda gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, M.D, M.E.B. ve F.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        U17 Millilerimiz yarı finalde!
        U17 Millilerimiz yarı finalde!
        Ümraniye’de AVM’de silahlı saldırı
        Ümraniye’de AVM’de silahlı saldırı
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        44 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        44 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        Fenerbahçe'de kamp nasıl geçti?
        Fenerbahçe'de kamp nasıl geçti?
        "Papa'nın Çinli komünistler adına çalıştığını düşünüyorum"
        "Papa'nın Çinli komünistler adına çalıştığını düşünüyorum"
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Türk balerinden Moskova’da final
        Türk balerinden Moskova’da final
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Trabzonspor, Andre Onana'yı KAP'a bildirdi!
        Trabzonspor, Andre Onana'yı KAP'a bildirdi!
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Enflasyona 5'inci darbe
        Enflasyona 5'inci darbe
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Aile tatili
        Aile tatili
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması

        Benzer Haberler

        Çöplükte başlayıp, ormana sıçrayan yangın söndürüldü
        Çöplükte başlayıp, ormana sıçrayan yangın söndürüldü
        Silahla vurdukları adamı darbederek öldürdüler: Cinayet anı kamerada Kuşada...
        Silahla vurdukları adamı darbederek öldürdüler: Cinayet anı kamerada Kuşada...
        Kuşadası Kent Lokantası'nda 2 ayda 8 bin 852 kişiye yemek hizmeti
        Kuşadası Kent Lokantası'nda 2 ayda 8 bin 852 kişiye yemek hizmeti
        Mobil ağız ve diş sağlığı klinikleri 5 ilçede vatandaşlarla buluştu
        Mobil ağız ve diş sağlığı klinikleri 5 ilçede vatandaşlarla buluştu
        Aydınlı atlet Türkiye ikincisi oldu
        Aydınlı atlet Türkiye ikincisi oldu
        Efeler Belediyesi'nden özel eğitim personeline psikolojik destek
        Efeler Belediyesi'nden özel eğitim personeline psikolojik destek