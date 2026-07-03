Aydın'da cinayet iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 27 yaşındaki Abdulkadir Ataş'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İlçede dün Camikebir Mahallesi'nde Abdulkadir Ataş'ın silahla öldürülmesi olayını araştıran Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayda kullanılan silahı parçalanmış halde Ege Mahallesi yakınlarında yol kenarında buldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın şüphelileri A. A. ile A. K'yi, İzmir Otogarı'nda şehir dışına çıkmak üzereyken yakaladı. Polis, olaya karıştıkları belirlenen M.D, M.E.B, F.B, D.İ. ve A. C'yi Kuşadası'nda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, M.D, M.E.B. ve F.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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