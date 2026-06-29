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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da DENEYAP Teknoloji Atölyesi proje şenliği gerçekleşti

        Aydın'da DENEYAP Teknoloji Atölyesi proje şenliği gerçekleşti

        Aydın'da, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin "Dönem Sonu Proje Şenliği" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 09:28 Güncelleme:
        Aydın'da DENEYAP Teknoloji Atölyesi proje şenliği gerçekleşti

        Aydın'da, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin "Dönem Sonu Proje Şenliği" yapıldı.


        Aydın Gençlik Merkezi'ndeki etkinlikte atölyelerde eğitim gören öğrenciler, dönem boyunca hazırladıkları projeleri sergiledi.

        DENEYAP Aydın İl Temsilcisi Mesut Altunkaynak, dönem sonu proje şenliğine 160 öğrencinin katıldığını belirterek, "25 ortaokul ve 10 lise takımı toplam 35 takım, proje sergiledi." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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