Aydın'da DENEYAP Teknoloji Atölyesi proje şenliği gerçekleşti
Aydın'da, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin "Dönem Sonu Proje Şenliği" yapıldı.
Aydın'da, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin "Dönem Sonu Proje Şenliği" yapıldı.
Aydın Gençlik Merkezi'ndeki etkinlikte atölyelerde eğitim gören öğrenciler, dönem boyunca hazırladıkları projeleri sergiledi.
DENEYAP Aydın İl Temsilcisi Mesut Altunkaynak, dönem sonu proje şenliğine 160 öğrencinin katıldığını belirterek, "25 ortaokul ve 10 lise takımı toplam 35 takım, proje sergiledi." dedi.
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