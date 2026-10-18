Aydın'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 470 bin lira ceza

Sürücüye "dur" ikazlarına uymayarak kaçma, ters şeritte ilerleme ve trafikte makas atma ihlalleri nedeniyle toplam 470 bin lira ceza uygulandı.

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edildi.

Polis, yaptığı çalışmada kimliği belirlenen sürücüyü yakaladı. Motosiklet ise bir alışveriş merkezinin otoparkında bulundu.

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