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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 470 bin lira ceza

        Aydın'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 470 bin lira ceza

        Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 470 bin lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Aydın'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 470 bin lira ceza

        Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 470 bin lira para cezası kesildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, 09 AUR 594 plakalı motosikleti uygulama noktasında durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçtı.

        Polis, yaptığı çalışmada kimliği belirlenen sürücüyü yakaladı. Motosiklet ise bir alışveriş merkezinin otoparkında bulundu.

        Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edildi.

        Sürücüye "dur" ikazlarına uymayarak kaçma, ters şeritte ilerleme ve trafikte makas atma ihlalleri nedeniyle toplam 470 bin lira ceza uygulandı.

        Motosiklet trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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