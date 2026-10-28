Aydın'da eski erkek arkadaşının silahla yaraladığı genç kız yaşam mücadelesini kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde önceki gün eski erkek arkadaşının tabancayla vurduğu genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir apartmanda 28 Ekim'de tabancayla vurulan ve önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne, ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınan Kumsal Kayan (20), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin Eğriboyun Mezarlığı mevkisinde polislerce yakalanan genç kızın eski erkek arkadaşı V.D. (21) tutuklanmıştı.