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        Aydın'da eski kız arkadaşını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla vurarak yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Aydın'da eski kız arkadaşını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla vurarak yaralayan zanlı tutuklandı.

        Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda Kumsal K'yi (20) yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan V.D'nin (21), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan ağır yaralanan genç kız, Nazilli Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        - Olay

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan genç kız ağır yaralanmış, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli V.D. (21), Eğriboyun Mezarlığı mevkisinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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