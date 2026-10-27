Aydın'da eski kız arkadaşını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla vurarak yaralayan zanlı tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla vurarak yaralayan zanlı tutuklandı.
Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda Kumsal K'yi (20) yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan V.D'nin (21), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan ağır yaralanan genç kız, Nazilli Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
- Olay
Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan genç kız ağır yaralanmış, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli V.D. (21), Eğriboyun Mezarlığı mevkisinde polis ekiplerince yakalanmıştı.
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