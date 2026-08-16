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        Aydın'da evinde çıkan yangında eşi ölen kadın hakkında gözaltı kararı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında yaşamını yitiren 32 yaşındaki Mazlum Ç'nin yaralanan eşi hakkında gözaltı kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Aydın'da evinde çıkan yangında eşi ölen kadın hakkında gözaltı kararı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında yaşamını yitiren 32 yaşındaki Mazlum Ç'nin yaralanan eşi hakkında gözaltı kararı verildi.

        Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Ağustos'ta Mazlum Ç'nin evinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

        Şüpheli bulunan olaya ilişkin aynı yangında yaralanan Mazlum Ç'nin eşi D.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi.

        Şüpheli kadın, İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacak.

        Öte yandan Mazlum Ç'nin ölü bulunduğu mutfağın kapısının kitli olduğu, kadının ise değerli eşyaları yanındaki çantasına koyduğu öğrenildi.

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        Ayrıca D.Ç'nin olaydan bir gün önce akaryakıt istasyonundan şişeyle benzin aldığı belirtildi.

        - Yangın

        Aydın'da İstiklal Mahallesi 1607 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki dairede gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde mahsur kalan Mazlum Ç'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, yaralanan eşi D.Ç. ise Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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