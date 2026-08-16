Aydın'da evinde çıkan yangında eşi ölen kadın hakkında gözaltı kararı

Aydın'da İstiklal Mahallesi 1607 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki dairede gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde mahsur kalan Mazlum Ç'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, yaralanan eşi D.Ç. ise Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Ayrıca D.Ç'nin olaydan bir gün önce akaryakıt istasyonundan şişeyle benzin aldığı belirtildi.

Öte yandan Mazlum Ç'nin ölü bulunduğu mutfağın kapısının kitli olduğu, kadının ise değerli eşyaları yanındaki çantasına koyduğu öğrenildi.

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