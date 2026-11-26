Aydın'da evinde ölü bulunan kişi son yolculuğuna uğurlandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde 10 gündür haber alınamayan ve evinde ölü bulunan 58 yaşındaki Aydın Mücek'in cenazesi toprağa verildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde 10 gündür haber alınamayan ve evinde ölü bulunan 58 yaşındaki Aydın Mücek'in cenazesi toprağa verildi.
Aydın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morgundan alınan Mücek'in cenazesi Mimar Sinan Camisi'ne getirildi.
Aydın Mücek'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Mesudiye Mahallesi 1653 Sokak'ta 6 katlı binanın 3. katındaki evde yalnız yaşayan Aydın Mücek'ten 10 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, itfaiye merdiveni yardımıyla eve giren ekipler, Mücek'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.