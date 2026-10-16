Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü saklandığı apartman boşluğunda yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı apartman boşluğunda yakalandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı apartman boşluğunda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle 1 yıldır aranan kadın hükümlü H.B'nin adresini tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.B'yi apartman boşluğunda saklandığı yerde yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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