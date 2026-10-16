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        Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü saklandığı apartman boşluğunda yakalandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı apartman boşluğunda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 17:05 Güncelleme:
        Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü saklandığı apartman boşluğunda yakalandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı apartman boşluğunda yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle 1 yıldır aranan kadın hükümlü H.B'nin adresini tespit etti.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.B'yi apartman boşluğunda saklandığı yerde yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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