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        Aydın'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 13:39 Güncelleme:
        Aydın'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Didim Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Mart'ta Mavişehir Mahallesi'ndeki makilik alanda 11 düzensiz göçmenin yakalanması üzerine devam eden soruşturma kapsamında 6 şüphelinin adresleri belirlendi.

        Aydın ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla M.C, M.S.A, M.H.Y, T.I, R.G. ve E.B.Ş. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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