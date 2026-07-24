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        Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 01:19 Güncelleme:
        Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar silahla ateş etti.

        Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kurşunların isabet ettiği 7 kişi farklı hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Umut Cabaş (38) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Öte yandan taraf yakınlarının hastanede yoğunluk oluşturması üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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