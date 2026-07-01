Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. M.T. yönetimindeki 35 AFY 190 plakalı otomobil, Milas-Söke karayolu Tayem Kavşağı'nda H.G. idaresindeki 16 NEU 04 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ve araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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