Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.





İzmir Bulvarı'nda 24 yaşındaki Y.K'nin kullandığı 09 YK 321 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen H.A. yönetimindeki 09 VB 378 plakalı otomobile arkadan çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler ile 09 VB 378 plakalı araçtaki Derya Abalı (37) yaralandı.



Ambulanslarla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Derya Abalı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Sürücülerden Y.K, hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

