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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 19:03 Güncelleme:
        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


        İzmir Bulvarı'nda 24 yaşındaki Y.K'nin kullandığı 09 YK 321 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen H.A. yönetimindeki 09 VB 378 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile 09 VB 378 plakalı araçtaki Derya Abalı (37) yaralandı.

        Ambulanslarla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Derya Abalı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sürücülerden Y.K, hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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