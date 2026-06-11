Aydın'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde inşaatın altıncı katından düşen işçi ağır yaralandı. Zafer Mahallesi'nde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) kampüsünde yer alan Diş Hekimliği Fakültesi inşaatının 6. katında iskele üzerinde çalışan Ferhat Çakır (27) iskelenin kopması sonucu dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çakır, Aydın Adnan Menderes Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı inşaatın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, işçinin başka bir iskeleye çarptıktan sonra zemine düştüğü anlar yer aldı.

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