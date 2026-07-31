Aydın'da kelepçeyle kaçan firari hükümlü inşaatta yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde gözaltına alınırken tek bileğine takılan kelepçeyle kaçmaya çalışan firari hükümlü kovalamaca sonucu inşaatta yakalandı. Firari hükümlü H.A'nın bulunduğu yönünde bilgi alınan Yenicami Mahallesi'ne bekçiler ve polis ekipleri sevk edildi. Kelepçe takıldığı sırada polise mukavemet gösteren hükümlü kolundaki kelepçeyle kaçmaya başladı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içinde kaçan firari hükümlüyü bir inşaatta saklanırken yakaladı. Kovalamaca sırasında düşerek yaralanan bekçi R.Y. ise Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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