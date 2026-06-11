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        Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 19:30 Güncelleme:
        Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.S.Ö. yönetimindeki 09 AHA 618 plakalı otomobil, Söke-Aydın kara yolunda, A.Ş. idaresindeki 16 NSK 10 plakalı ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle iki araçta şoförlerle birlikte 6 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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