Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, M.S.Ö. yönetimindeki 09 AHA 618 plakalı otomobil, Söke-Aydın kara yolunda, A.Ş. idaresindeki 16 NSK 10 plakalı ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta şoförlerle birlikte 6 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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