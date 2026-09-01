Aydın'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'ın Çine ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Giriş: 01.09.2026 - 01:32 Güncelleme:
Aydın'ın Çine ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Aydın'dan Muğla istikametine seyreden Serkan Türkeş'in (43) kullandığı 09 LC 717 plakalı motosiklet, Eskiçine Mahallesi Kavşağı'nda N.L. (65) yönetimindeki 09 AKJ 005 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Türkeş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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