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        Aydın'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Çine ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 01:32 Güncelleme:
        Aydın'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Çine ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Aydın'dan Muğla istikametine seyreden Serkan Türkeş'in (43) kullandığı 09 LC 717 plakalı motosiklet, Eskiçine Mahallesi Kavşağı'nda N.L. (65) yönetimindeki 09 AKJ 005 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Türkeş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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