Aydın'da motosikletin anne ve 3 çocuğuna çarpması araç kamerasında

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 3 çocuğuna çarpma anı, otomobil kamerasınca kaydedildi.



H.D'nin kullandığı 09 ASC 812 plakalı motosiklet, Namık Kemal Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Z.K. ve 3 çocuğuna çarptı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ile anne ve 3 çocuğu Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde, yayalara çarpmamak için fren yaptıktan sonra sürüklenen motosikletin anne ve çocuklarına çarpması yer aldı.



