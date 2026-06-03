Aydın'da motosikletin anne ve 3 çocuğuna çarpması araç kamerasında
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 3 çocuğuna çarpma anı, otomobil kamerasınca kaydedildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 3 çocuğuna çarpma anı, otomobil kamerasınca kaydedildi.
H.D'nin kullandığı 09 ASC 812 plakalı motosiklet, Namık Kemal Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Z.K. ve 3 çocuğuna çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ile anne ve 3 çocuğu Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, yayalara çarpmamak için fren yaptıktan sonra sürüklenen motosikletin anne ve çocuklarına çarpması yer aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.