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        Aydın'da nehirde boğulan çocuğun cenazesi toprağa verildi

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde 18 Temmuz'da serinlemek için girdiği Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılan ve dün cenazesi bulunan çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Aydın'da nehirde boğulan çocuğun cenazesi toprağa verildi

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde 18 Temmuz'da serinlemek için girdiği Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılan ve dün cenazesi bulunan çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

        Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan 11 yaşındaki Şahin Özdağ’ın cenazesi Acarlar Merkez Camisi'ne getirildi.

        Burada baba Öner Özdağ taziyeleri kabul etti, çocuğun yakınları gözyaşı döktü.

        Kılınan namazın ardından Özdağ'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Törene çocuğun yakınları, Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ile İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya katıldı.

        - Olay

        Koçarlı ile İncirliova ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri'ne 18 Temmuz'da serinlemek için giren Şahin Özdağ ile 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş ve beraberlerindeki 2 çocuk akıntıya kapılmış, ihbar üzerine bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

        Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda çocuklardan 2'si kurtarılmış, devam eden çalışmalarda Eda Kurtulmuş'un cesedine suya girdiği noktanın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde ulaşılmıştı.

        Şahin Özdağ'ın cansız bedeni ise dün suya girdiği noktanın 3 kilometre ilerisinde bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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