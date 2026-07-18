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        Aydın'da nehirde kaybolan 2 çocuk için arama çalışmaları sürüyor

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 22:44 Güncelleme:
        Aydın'da nehirde kaybolan 2 çocuk için arama çalışmaları sürüyor

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

        Büyük Menderes Nehri'ne serinlemek için giren 11 yaşındaki Ş.Ö. ile 15 yaşındaki E.K'yı arama çalışmaları ekiplerce gece boyunca sürdürüldü.

        Ekipler, çalışmalar sırasında 2 çocuğa ait kıyafetleri buldu. Günün aydınlanmasıyla birlikte arama faaliyetleri yeniden yoğunlaştırıldı.

        Kıyı boyunca sürdürülen çalışmalara dalgıç polisler ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de su altından destek veriyor.

        - Olay

        Koçarlı ile İncirliova ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri'ne serinlemek için giren 11 yaşındaki Ş.Ö. ile 15 yaşındaki E.K. ve beraberlerindeki 2 çocuk dün akıntıya kapılmıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

        Bölgeye ulaşan ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda çocuklardan 2'si sudan kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

        Kaybolan Ş.Ö. ile E.K. için arama çalışması başlatılmıştı.

        Çalışmaların kolaylaşması için nehre kaynak oluşturan barajların suyu kesilmişti.

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