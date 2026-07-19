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        Aydın'da nehirde kaybolan çocuğu arama çalışmaları 3. günde devam ediyor

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Aydın'da nehirde kaybolan çocuğu arama çalışmaları 3. günde devam ediyor

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor.


        Büyük Menderes Nehri'ne 18 Temmuz'da serinlemek için giren 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ı arama çalışmaları devam ediyor.

        Botlarla nehre açılan sahil güvenlik dalgıçları, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve dalgıç polisler suyun altından ve üstünden arama yapıyor.

        Ekipler, Özdağ'ın suya girdiği noktadan yaklaşık 2 kilometrelik alanda çalışmalarını sürdürüyor.

        AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, olay yerinde ekiplerin koordinasyonunu sağlıyor.

        - Olay

        Koçarlı ile İncirliova ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri'ne serinlemek için giren Şahin Özdağ ile 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş ve beraberlerindeki 2 çocuk, önceki gün akıntıya kapılmıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

        Bölgeye ulaşan ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda çocuklardan 2'si sudan kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

        Kaybolan çocuklardan Şahin ile Eda için arama çalışması başlatılmıştı.

        Çalışmaların kolaylaşması için nehre kaynak oluşturan barajların suyu kesilmişti.

        Ekipler, dünkü çalışmaları sonucu Eda Kurtulmuş'un cansız bedenine suya girdiği noktanın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde ulaşmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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