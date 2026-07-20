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        Aydın'da nehirde kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde 18 Temmuz'da serinlemek için girdiği Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılan 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ı arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 09:06 Güncelleme:
        Aydın'da nehirde kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde 18 Temmuz'da serinlemek için girdiği Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılan 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ı arama çalışmaları sürüyor.

        Su seviyesi düşürülen nehirde sahil güvenlik dalgıçları, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve dalgıç polisler arama yapıyor.

        Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de Söke ilçesine kadar kıyı boyunca çalışmalarını sürdürüyor.

        - Olay

        Koçarlı ile İncirliova ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri'ne 18 Temmuz'da serinlemek için giren Şahin Özdağ ile 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş ve beraberlerindeki 2 çocuk akıntıya kapılmış, ihbar üzerine bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

        Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda çocuklardan 2'si kurtarılmış, devam eden çalışmalarda Eda Kurtulmuş'un cesedine suya girdiği noktanın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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