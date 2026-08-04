Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da orman yangınına ilişkin gözaltına alınan karı kocadan biri tutuklandı

        Aydın'da orman yangınına ilişkin gözaltına alınan karı kocadan biri tutuklandı

        Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan ve 2 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Aydın'da orman yangınına ilişkin gözaltına alınan karı kocadan biri tutuklandı

        Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan ve 2 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

        Jandarma ekiplerince dün gözaltına alınan S.K. (53) ve eşi K.K. (45) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        K.K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kocası S.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Çiftin, yangının meydana geldiği Kavşıt mevkisinde oturduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Altın kritik seviyeyi aştı
        Altın kritik seviyeyi aştı
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        1 milyon euroluk piyango bileti çöpten çıktı
        1 milyon euroluk piyango bileti çöpten çıktı
        Serdal Adalı'dan flaş Salah açıklaması!
        Serdal Adalı'dan flaş Salah açıklaması!
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Korkunç kaza! Hamur keserken eli koptu!
        Korkunç kaza! Hamur keserken eli koptu!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu

        Benzer Haberler

        Bozdoğan Belediyesi Eymir Mahallesi'nde parke taşı döşeme çalışması tamamla...
        Bozdoğan Belediyesi Eymir Mahallesi'nde parke taşı döşeme çalışması tamamla...
        Aydın'da apartman dairesinde patlama: 1'i ağır 2 yaralı
        Aydın'da apartman dairesinde patlama: 1'i ağır 2 yaralı
        Nazilli'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altında
        Nazilli'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altında
        Kuşadası'nda minik raketler geleceğe hazırlanıyor
        Kuşadası'nda minik raketler geleceğe hazırlanıyor
        Kuşadası'nın tarihi hazinesi UNESCO'dan tescil aldı
        Kuşadası'nın tarihi hazinesi UNESCO'dan tescil aldı
        Umcular Göleti projesinde çalışmalar hız kesmiyor
        Umcular Göleti projesinde çalışmalar hız kesmiyor