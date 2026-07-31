Aydın'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. D.Ö. idaresindeki 34 DPC 429 plakalı otomobil, Dallıca Mahallesi 4437 Sokak'ta, M.D'nin kullandığı 09 AIS 323 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile aynı araçtaki M.D, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün işlemleri sürüyor.

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