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        Aydın'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 19:44 Güncelleme:
        Aydın'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        D.Ö. idaresindeki 34 DPC 429 plakalı otomobil, Dallıca Mahallesi 4437 Sokak'ta, M.D'nin kullandığı 09 AIS 323 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile aynı araçtaki M.D, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün işlemleri sürüyor.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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