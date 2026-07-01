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        Aydın'da pazar esnafı, karpuzlarını ezen sürücüden şikayetçi oldu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde esnaf, pazar yerine otomobille girip karpuzlarını ezen sürücüden şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Aydın'da pazar esnafı, karpuzlarını ezen sürücüden şikayetçi oldu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde esnaf, pazar yerine otomobille girip karpuzlarını ezen sürücüden şikayetçi oldu.

        Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde yönünü karıştıran bir otomobil sürücüsü, sem pazarından geçmek istedi.

        Aracın geçeceği yerde karpuzları gören sürücü, ürünlerin kaldırılmasını istedi.

        Pazar esnafı E.K, ürünleri kaldıramayacağını söylemesi üzerine sürücü karpuzların üzerinden geçerek alandan uzaklaştı.

        Otomobilin karpuzları ezdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Esnaf, polis merkezine giderek sürücüden şikayetçi oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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