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        Aydın'da sahte vekaletnameyle arsa satmaya çalışan 5 zanlı tutuklandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde sahte vekaletname düzenleyerek Almanya'da yaşayan kişinin arsalarını satmaya çalıştıkları gerekçesiyle yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Aydın'da sahte vekaletnameyle arsa satmaya çalışan 5 zanlı tutuklandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde sahte vekaletname düzenleyerek Almanya'da yaşayan kişinin arsalarını satmaya çalıştıkları gerekçesiyle yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Almanya'da yaşayan ve haberi olmadan Didim'deki arsalarının satılmaya çalışıldığını öğrenen Mehmet I, Türkiye'ye gelerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Bunun üzerine Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Yapılan çalışmada Mehmet I. adına sahte kimlik düzenlendiği, kendisine benzeyen bir dublör ayarlandığı, berbere giden söz konusu kişinin saç ve sakal kesimi olarak da müştekiye benzetildikten sonra notere götürülüp vekaletinin çıkarıldığı belirlendi.

        Düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında bir avukatın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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