Aydın'da sahte vekaletnameyle arsa satmaya çalışan 5 zanlı tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde sahte vekaletname düzenleyerek Almanya'da yaşayan kişinin arsalarını satmaya çalıştıkları gerekçesiyle yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Almanya'da yaşayan ve haberi olmadan Didim'deki arsalarının satılmaya çalışıldığını öğrenen Mehmet I, Türkiye'ye gelerek durumu polis ekiplerine bildirdi.



Bunun üzerine Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.



Yapılan çalışmada Mehmet I. adına sahte kimlik düzenlendiği, kendisine benzeyen bir dublör ayarlandığı, berbere giden söz konusu kişinin saç ve sakal kesimi olarak da müştekiye benzetildikten sonra notere götürülüp vekaletinin çıkarıldığı belirlendi.



Düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında bir avukatın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

