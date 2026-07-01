Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. A.K. idaresindeki 35 AL 2010 plakalı otomobil, Kömür Damarı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.K. ile otomobildeki A.S. ve Y.E.Ö. ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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