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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 22:33 Güncelleme:
        Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


        A.K. idaresindeki 35 AL 2010 plakalı otomobil, Kömür Damarı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü A.K. ile otomobildeki A.S. ve Y.E.Ö. ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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