Aydın'da şehit kızı Ada Su'ya jandarmadan doğum günü sürprizi
Aydın'da jandarma ekipleri, şehit Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın 11 yaşına giren kızı Ada Su Sağlam'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Aydın'da jandarma ekipleri, şehit Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın 11 yaşına giren kızı Ada Su Sağlam'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Jandarma ekipleri, doğum günü pastasıyla Kızılcaköy Şehit İdris Atalan Ortaokulu'nda eğitim gören Ada Su'nun sınıfına geldi.
Ada Su, sınıf arkadaşları ve öğretmenlerinin doğum günü şarkısı ve alkışları eşliğinde pastanın üzerindeki mumları üfledi.
Ekipler, Ada Su'ya çicek verdi, tuval boyama seti hediye etti. Ada Su, kendisine sürpriz yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam, 8 Ocak 2016'da Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında çıkan çatışmada ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.