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        Aydın'da semt pazarından geçmek isterken karpuzları ezen sürücüye para cezası

        Aydın'da otomobille girdiği semt pazarında karpuzları ezen sürücüye trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Aydın'da semt pazarından geçmek isterken karpuzları ezen sürücüye para cezası

        Aydın'da otomobille girdiği semt pazarında karpuzları ezen sürücüye trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle para cezası kesildi.


        Efeler ilçesinde salı günü kurulan semt pazarına otomobiliyle girip karpuzları ezen sürücü A.K'nin Efeler Polis Merkezi'nde ifadesi alındı.

        Sürücüye trafik işaret ve levhalarına uymamaktan para cezası uygulandı.

        Öte yandan karpuzları ezilen esnaf Eyüp Korkmaz, gazetecilere, 10 yıldır her salı aynı yerde tezgah açtığını söyledi.

        Salı günü bölgenin gündüzleri araç trafiğine kapalı olduğunu aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Israrla 'geçeceğim' diye inat etti. Kendisine yardımcı olabileceğimi de söyledim. Bana nezaketen gelip söylese ben orada yardımcı olurum, biz de insanız. Gelip de bana hakaret eder gibi konuşursa olmaz. Ben 3 çocuk babasıyım gelip de malımı ezmeye hakkı yok. 'Ben buradan geçeceğim benim yolumu nasıl kapatırsın, geri gidemiyorum. Bu yol benim hakkım sen yolu kapatmışsın' dedi. Ben de 'buranın pazar yeri olduğunu, belediyenin tahsis ettiği bir yer olduğunu' söyledim."

        Korkmaz, haklarını aramaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

        - Olay

        Zafer Mahallesi'nde 30 Haziran'da yönünü karıştıran otomobil sürücüsü A.K, semt pazarından geçmek istemekte ısrar edince karpuzları ezmiş, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

        Esnaf ise polis merkezine giderek sürücüden şikayetçi olmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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