Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Aydın'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Aydın'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İkiçeşmelik Mahallesi'nde A.C.B. ile E.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından A.C.B, pompalı tüfekle E.Y'ye ateş açtı. Bu sırada sokakta bulunan 14 yaşındaki S.N.S. de tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan E.Y. ve S.N.S, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Şile'de Ceyda'nın hayattan koptuğu yolda ikinci ölümlü kaza!
        Şile'de Ceyda'nın hayattan koptuğu yolda ikinci ölümlü kaza!
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Bugün Ne Oldu? 31 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 31 Ağustos 2026 haberleri
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        Listeleri altüst etti
        Listeleri altüst etti
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!

        Benzer Haberler

        Kuşadası Belediyesi okulları yeni eğitim yılına hazırlıyor
        Kuşadası Belediyesi okulları yeni eğitim yılına hazırlıyor
        Kuşadası'nda trafik kazası: 2 yaralı
        Kuşadası'nda trafik kazası: 2 yaralı
        Kuşadası'nda telefon tartışması kanlı bitti
        Kuşadası'nda telefon tartışması kanlı bitti
        Bakan Yumaklı'nın ikinci durağı Aydın Valiliği oldu
        Bakan Yumaklı'nın ikinci durağı Aydın Valiliği oldu
        Söke'li genç oyuncu hayatını kaybetti
        Söke'li genç oyuncu hayatını kaybetti
        Bakanı Yumaklı Aydın'da incir hasadına katıldı Bakan Yumaklı: "Gümrükten dö...
        Bakanı Yumaklı Aydın'da incir hasadına katıldı Bakan Yumaklı: "Gümrükten dö...