Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da su depolama havuzuna düşen bebek hastanede öldü

        Aydın'da su depolama havuzuna düşen bebek hastanede öldü

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde su depolama havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Aydın'da su depolama havuzuna düşen bebek hastanede öldü

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde su depolama havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Halil Nasır kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Alemler Mahallesi'nde dün, iddiaya göre oyun oynarken evlerinin yakınındaki su depolama havuzuna düşen Halil Nasır, dedesi tarafından sudan çıkarılmış, hastaneye kaldırılan bebeğin duran kalbi, yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yeniden çalıştırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Beşiktaş Ernest Poku transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş Ernest Poku transferini resmen açıkladı!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Suriye'de 15 yıl sonra kredi kartıyla ödeme
        Suriye'de 15 yıl sonra kredi kartıyla ödeme
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Akciğer kanseri kadınlarda artıyor 
        Akciğer kanseri kadınlarda artıyor 
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        İngiltere'ye döndüler
        İngiltere'ye döndüler
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi

        Benzer Haberler

        Germencik'te çocuklar yaz tatilini satranç öğrenerek değerlendiriyor
        Germencik'te çocuklar yaz tatilini satranç öğrenerek değerlendiriyor
        ADÜ Tıp Fakültesi'nde 'Klinik Dönem Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi' gerçekl...
        ADÜ Tıp Fakültesi'nde 'Klinik Dönem Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi' gerçekl...
        Efeler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlayacak
        Efeler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlayacak
        Açıldığı denizden geri dönemeyen şahsı Sahil Güvenlik kurtardı
        Açıldığı denizden geri dönemeyen şahsı Sahil Güvenlik kurtardı
        Nazilli Belediyesi Apaklar'da yolları yeniliyor
        Nazilli Belediyesi Apaklar'da yolları yeniliyor
        ADÜ Rektörü Kent, Ziraat Fakültesi'nde incelemelerde bulundu
        ADÜ Rektörü Kent, Ziraat Fakültesi'nde incelemelerde bulundu