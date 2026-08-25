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        Aydın'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Aydın'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Ovaeymir Mahallesi'ndeki sulama kanalında 25 Ağustos'ta boğulma tehlikesi geçiren Arda Tutumeri (12), Aydın Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Efeler'de 25 Ağustos'ta arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına giren Tutumeri, bir süre sonra gözden kaybolmuş, çevredekiler tarafından sudan çıkarılan çocuk Aydın Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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