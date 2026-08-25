Aydın'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ovaeymir Mahallesi'ndeki sulama kanalında 25 Ağustos'ta boğulma tehlikesi geçiren Arda Tutumeri (12), Aydın Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Efeler'de 25 Ağustos'ta arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına giren Tutumeri, bir süre sonra gözden kaybolmuş, çevredekiler tarafından sudan çıkarılan çocuk Aydın Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.
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