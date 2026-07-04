Aydın'da tarlada kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarlada çalışırken kaybolan 99 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, ekiplerin yaklaşık 10 saat süren arama çalışmasının ardından sağ bulundu.



Haydere Mahallesi'nde sabah saatlerinde ailesiyle tarlaya giden 99 yaşındaki D.U, bir süre sonra gözden kayboldu.



Yakınlarının kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.



İhbar üzerine bölgeye jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce geniş bir alanda yürütülen yaklaşık 10 saatlik arama çalışması sonucunda D.U, boş bir arazide oturur halde bulundu.



UMKE ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan D.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

