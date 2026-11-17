Aydın'da tırla çarpışan motosikletteki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
M.Ö. yönetimindeki tır, Ağaçlı Kavşağı'nda S.E. idaresindeki 34 ZF 4194 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü S.E. ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.E. ve çocuk B.E. yaralandı.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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