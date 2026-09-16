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        Aydın'da traktör kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Köşk ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 21:54 Güncelleme:
        Aydın'da traktör kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Köşk ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Bilal Karabulut'un (55) kullandığı 35 ZGS 67 plakalı traktör, Başçayır Mahallesi Yaka mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Traktörde yolcu olarak bulunan Hüseyin Bulut ise yaralanarak ambulansla Köşk İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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