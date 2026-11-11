Aydın'da ücretsiz yaşam boyu öğrenme kursları başlıyor

Aydın İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenecek yaşam boyu öğrenme kursları, 16 Kasım itibarıyla kapılarını katılımcılara açmaya hazırlanıyor. Her yaştan vatandaşın katılabileceği ücretsiz eğitimlerde yapay zeka, hızlı okuma, eleştirel okuma ve iletişim konularında eğitim verilecek.

Aydın İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, vatandaşların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde Yaşam Boyu Öğrenim Kursları düzenliyor. Farklı yaş gruplarına hitap eden kurslarla vatandaşların yeni beceriler kazanması ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda açılması planlanan kurslar arasında 'Yapay Zekâ ile Problem Çözme', 'Etkili ve Hızlı Okuma', 'Etkileşimli ve Eleştirel Okuma' ile 'İletişim Yöntem ve Teknikleri' yer alıyor. 16 Kasım 2026 itibarıyla başlatılması planlanan kursların tamamı ücretsiz olacak. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek. Kurslarda kontenjanın sınırlı tutulacağı belirtilirken, eğitimlerin Kültür Merkezi Çocuk Kütüphanesi ile Aydın İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirileceği bildirildi. Kurslara katılmak isteyen vatandaşların başvuru ve kayıt detayları hakkında 0256 223 18 70 numaralı telefondan bilgi alabileceği belirtildi.