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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 89 şüpheli gözaltına alındı

        Aydın'ın 5 ilçesinde eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 89 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 21:54 Güncelleme:
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 89 şüpheli gözaltına alındı

        Aydın'ın 5 ilçesinde eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 89 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

        Çine, Kuşadası, Efeler, Nazilli ve Söke ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çeşitli tür ve miktarlarda satışa hazır uyuşturucu, 28 kullanma aparatı, 13 hassas terazi, 3 dizüstü bilgisayar ve 24 cep telefonu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 89 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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